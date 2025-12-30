İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 30 dekabr, 2025
    • 11:24
    Bakıda qumbara və partladıcılar aşkar olunub

    Bakının Binəqədi rayonunda döyüş tətbiqinə yararlı 10 ədəd F-1 əl qumbarası, 1 qutu F-1 və RQD-5 əl qumbaralarının parladıcısı aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin (XRXX) çevik qrupunun mütəxəssisləri sursatların zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürərək kənarlaşdırıblar.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi qumbara Partladıcı
    В Баку обнаружены боеприпасы

