Азербайджан в 2026 году примет ряд международных мероприятий

Азербайджан в 2026 году примет ряд престижных международных мероприятий в политической, экономической, экологической и спортивной сферах.

Report подготовил список этих мероприятий, которые являются показателем усиления позиций страны на международной арене и укрепления в качестве регионального центра.

В марте 2026 года состоится XIII Глобальный Бакинский форум. В форуме примут участие бывшие и действующие главы государств и правительств разных стран мира, руководители международных организаций и известные эксперты.

В апреле в Баку состоится 82-я сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В наступившем году в Баку состоится 13-я сессия Всемирного градостроительного форума (WUF13) ООН. Форум пройдет с 17 по 22 мая и впервые состоится на уровне глав государств и правительств. Основными темами обсуждения на нем станут устойчивое градостроительство, урбанизация, строительство "умных" городов, развитие современной инфраструктуры, а также модели городов, устойчивых к климатическим рискам.

5 июня в Баку пройдет Всемирный день окружающей среды. Это мероприятие считается важной платформой для расширения международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, сокращения выбросов углерода и повышения внимания к проектам "зеленой энергии".

С 16 по 19 июня Группа Исламского банка развития (ИБР) проведет в Баку 51-е Ежегодное собрание Совета управляющих. В рамках этого мероприятия также состоятся 22-я Генеральная ассамблея Международной исламской корпорации по торговле и финансам (ITFC), 33-е Ежегодное заседание Совета управляющих Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), 26-е Ежегодное заседание Совета управляющих Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), 19-е Ежегодное заседание Генеральной ассамблеи Фонда исламской солидарности в целях развития (ISFD). Основными темами обсуждений на этих мероприятиях станут инвестиционные возможности, расширение торговли и финансовое сотрудничество.

В текущем году в Азербайджане планируется проведение 28-го Ежегодное собрание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР). На мероприятии будут обсуждаться вопросы регионального экономического сотрудничества, финансирование инфраструктурных проектов и стратегии устойчивого развития.

В октябре Азербайджан примет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В 2026 году в Баку также пройдет 32-е пленарное заседание Группы "Эгмонт", объединяющей органы финансовой разведки стран мира.

Азербайджан давно доказал, что является спортивной страной, умеющей организовывать крупные мероприятия. В 2026 году в Азербайджане пройдут ряд крупных спортивных мероприятий. Страна в десятый раз примет гонки Формулы-1, Гран-при Азербайджана запланирован на 24-26 сентября.

В 2026 году, спустя 7 лет, в Баку во второй раз пройдет Чемпионат мира по дзюдо - с 4 по 11 октября, в нем примут сильнейшие дзюдоисты мира.

Кроме того, Азербайджан примет Чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Турнир пройдет с 21 августа по 6 сентября 2026 года с участием 24 сильнейших команд Европы, 6 из которых проведут свои игры в Баку.

С 1 по 10 сентября в Баку пройдет Чемпионат мира по сумо.

В 2026 году Баку также примет одно из самых престижных мероприятий в мире спорта и бизнеса - Всемирный саммит бизнеса и спорта SportAccord.

Отметим, что указом президента Ильхама Алиева в 2026 году предусмотрено широкое празднование 100-летия Первого тюркологического съезда. В рамках мероприятий планируется организация международных научных конференций, академических форумов и тематических выставок.

Проведение этих мероприятий в Баку свидетельствует о растущей роли Азербайджана в глобальном диалоге, экономическом сотрудничестве, экологических инициативах и международном спорте. Можно не сомневаться, что 2026 год войдет в историю страны как важный этап для Азербайджана. Такие крупные мероприятия планетарного масштаба укрепят международное доверие к Азербайджану, будут содействовать интеграционным процессам в мире и откроют новые возможности для многостороннего сотрудничества.