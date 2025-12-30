Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 30 декабря, 2025
    • 11:48
    Зеленский связал возможное окончание войны в 2026г с остановкой роста численности армии РФ

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российско-украинская война может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News в рамках визита в США.

    По его словам, в предыдущие годы РФ ежемесячно мобилизовывала около 43 тысяч человек по контрактам, однако в 2025 году ситуация изменилась. Впервые количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь, из-за чего общая численность войск перестала увеличиваться.

    "В этом году впервые количество мобилизованных и количество потерь в РФ совпадают. Поэтому в этом году, в 2025-м, численность армии перестала расти. Поэтому мы считаем, что в 2026-м, дай Бог, мы остановим войну", - сказал Зеленский.

