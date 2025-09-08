Daşkənddə FIFA-nın Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə regional ofisi açılacaq
İdman
- 08 sentyabr, 2025
- 20:51
Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və FIFA Prezidenti Canni İnfantino Daşkənddə Mərkəzi Asiya ölkələrinə xidmət edəcək və regionda futbolun inkişafına kömək göstərəcək FIFA-nın regional ofisinin açılması barədə razılığa gəliblər.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Özbəkistan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Görüşdə həmçinin məşqçilərin, hakimlərin, menecerlərin və mütəxəssislərin hazırlanması, futbolun gənclər arasında populyarlaşdırılması, eləcə də Özbəkistanda FIFA-nın əsas turnirlərinin və tədbirlərinin keçirilməsi istiqamətində gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Özbəkistan Prezidenti özbək futbolunun inkişafındakı xidmətlərini nəzərə alaraq Canni İnfantinonu "Dustlik" ordeni ilə təltif edib.
