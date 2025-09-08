ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    В Ташкенте откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии

    Спорт
    • 08 сентября, 2025
    • 20:27
    В Ташкенте откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава ФИФА Джанни Инфантино договорились об открытии в Ташкенте регионального офиса ФИФА, который будет обслуживать страны Центральной Азии и способствовать развитию футбола в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    На встрече также обсуждались дальнейшее сотрудничество в подготовке тренеров, судей, менеджеров и специалистов, популяризация футбола среди молодежи, а также проведение крупных турниров и мероприятий ФИФА в Узбекистане. 

    В знак признания личного вклада в развитие узбекского футбола президент Узбекистана наградил Джанни Инфантино орденом "Дустлик".

    Ташкент ФИФА Центральная Азия региональный офис
    Daşkənddə FIFA-nın Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə regional ofisi açılacaq

    Последние новости

    21:31

    Эрдоган: Вклад АЭС "Аккую" в ВВП Турции составит $50 млрд

    В регионе
    21:14

    Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

    Другие страны
    21:07

    FT: США информировали союзников о прекращении сотрудничества в борьбе с дезинформацией

    Другие страны
    21:04

    Премьер-министр Франции лишился доверия парламента

    Другие страны
    20:54

    Хуситы заявили об атаке на район Израиля, где находится ядерный центр - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:42

    Заседание по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 9 сентября в Лондоне

    Другие страны
    20:38

    Оппозиция во Франции заявила, что не поддержит премьера Байру

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Суд изучил документы по ряду преступлений в отношении азербайджанцев, совершенных в 1988-1990 годах - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:27

    В Ташкенте откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии

    Спорт
    Лента новостей