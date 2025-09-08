В Ташкенте откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава ФИФА Джанни Инфантино договорились об открытии в Ташкенте регионального офиса ФИФА, который будет обслуживать страны Центральной Азии и способствовать развитию футбола в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

На встрече также обсуждались дальнейшее сотрудничество в подготовке тренеров, судей, менеджеров и специалистов, популяризация футбола среди молодежи, а также проведение крупных турниров и мероприятий ФИФА в Узбекистане.

В знак признания личного вклада в развитие узбекского футбола президент Узбекистана наградил Джанни Инфантино орденом "Дустлик".