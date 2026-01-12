İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycanda ehtiyatdan çağırılan zabitlərin dinc dövrdəki xidmət müddəti azaldılıb

    Hərbi
    • 12 yanvar, 2026
    • 13:45
    Azərbaycanda ehtiyatdan çağırılan zabitlərin dinc dövrdəki xidmət müddəti azaldılıb

    Azərbaycanda ehtiyatdan çağırılan zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin "Hərbi xidmətkeçmə haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" və "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" qanunlarında dəyişikliyi təsdiqləməsi ilə mümkün olub.

    Beləliklə, ehtiyatdan müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan zabitlərin dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılaraq 1 il (əvvəlki qanunda müddət 1 il 6 ay idi - red.) müəyyən edilir.

    Eyni zamanda, müddətli həqiqi hərbi xidmət dövründə zabit hazırlığı kursunu müvəffəqiyyətlə bitirərək zabitlərin həqiqi hərbi xidmətinə könüllü daxil olan ali təhsilli müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına leytenant hərbi rübəsi verilir.

    İlham Əliyev qanun zabitlər
    Президент утвердил сокращение военной службы для офицеров в мирное время

    Son xəbərlər

    13:57

    Bəqai: Əraqçi və ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi arasında əlaqə kanalları açıqdır

    Region
    13:50

    "Aston Villa"nın futbolçusu İtaliya klubuna transfer olunacaq

    Futbol
    13:48

    Gürcüstanın Baş naziri BƏƏ-yə səfərə gedib

    Region
    13:45

    AQP-nin 2026-cı il üçün fəaliyyət planı və büdcə layihəsi təsdiqlənib

    Biznes
    13:45

    Azərbaycanda ehtiyatdan çağırılan zabitlərin dinc dövrdəki xidmət müddəti azaldılıb

    Hərbi
    13:38

    "Digital Bolkart" və yeni tərzi qarşılayın – "Bank of Baku"dan ikiqat yenilik!

    Maliyyə
    13:31

    Frankfurt hava limanında 100-ə yaxın reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    13:28

    "Qarabağ"ın rəqibi dünya çempionu ilə danışıq aparır

    Futbol
    13:23

    Ötən il "Abşeron" yatağından qaz hasilatı 7 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti