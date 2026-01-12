Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 12 января, 2026
    • 13:49
    Президент утвердил сокращение военной службы для офицеров в мирное время

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законодательные поправки, предусматривающие сокращение на шесть месяцев срока действительной военной службы офицеров в мирное время.

    Как сообщает Report, поправки внесены в положения "О порядке прохождения военной службы" и в закон "О воинской обязанности и военной службе".

