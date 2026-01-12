Президент утвердил сокращение военной службы для офицеров в мирное время
- 12 января, 2026
- 13:49
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законодательные поправки, предусматривающие сокращение на шесть месяцев срока действительной военной службы офицеров в мирное время.
Как сообщает Report, поправки внесены в положения "О порядке прохождения военной службы" и в закон "О воинской обязанности и военной службе".
