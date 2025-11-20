İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan və İtaliya hərbi mütəxəssisləri arasında ekspert görüşü keçirilib

    Hərbi
    • 20 noyabr, 2025
    • 11:50
    Azərbaycan və İtaliya hərbi mütəxəssisləri arasında ekspert görüşü keçirilib

    Azərbaycan və İtaliya hərbi mütəxəssisləri "Dağlıq ərazidə köməksiz qalmış şəxslərin axtarış və xilasedilməsi üzrə" ekspert görüşü keçirib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüş "Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə İtaliyanın Baş Qərargahı arasında 2025-ci il üçün imzalanmış ikitərəfli əməkdaşlıq Planı"na əsasən baş tutub.

    İtaliyanın Çerviya şəhərində yerləşən 15-ci Stormo axtarış və xilasetmə bazasında keçirilən görüşdə bazanın rəhbər heyəti və Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin paraşüt-desant və axtarış xilasetmə üzrə hərbi qulluqçuları iştirak ediblər.

    Görüş zamanı iki ölkənin mütəxəssisləri arasında təcrübə mübadiləsi və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edilib.

    Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan və İtaliya Ekspert görüşü
    Военные специалисты Азербайджана и Италии провели экспертную встречу
    Azerbaijani, Italian military specialists hold expert meeting

    Son xəbərlər

    12:46

    Gələn il iki dəfə Günəş və Ay tutulması baş verəcək

    Elm və təhsil
    12:41

    Azərbaycan Gürcüstanla istehlakçıların hüquqları ilə bağlı Qarşılıqlı Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Biznes
    12:40

    Azərbaycanın zədələnən FIFA referisinin durumu müəyyənləşib

    Futbol
    12:37
    Foto

    Xocalının Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:36

    Bütün pensiyalar sabah ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    12:28

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Deputat: "Sumqayıtda kitabxanaların ciddi təmir işlərinə ehtiyacı var"

    Maliyyə
    12:18
    Foto

    Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi ICSD ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Fərdi
    12:15
    Foto

    Yeni Klinikada Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti