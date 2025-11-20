Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Военные специалисты Азербайджана и Италии провели экспертную встречу

    Армия
    • 20 ноября, 2025
    • 12:01
    Военные специалисты Азербайджана и Италии провели экспертную встречу

    Военные специалисты Азербайджана и Италии провели экспертную встречу по теме "Поиск и спасение лиц, оказавшихся без помощи в горной местности".

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Встреча между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом Итальянской Республики проведена в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2025 год.

    Во встрече, проведенной на поисково-спасательной базе 15-го крыла, расположенной в итальянском городе Червия, приняли участие руководство базы и военнослужащие Военно-воздушных сил Азербайджана (ВВС), специализирующиеся на парашютно-десантной подготовке и поисково-спасательных операциях.

    Во время встречи был проведен обмен опытом между специалистами двух стран и обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Азербайджан Италия военные специалисты экспертная встреча
    Azərbaycan və İtaliya hərbi mütəxəssisləri arasında ekspert görüşü keçirilib
    Azerbaijani, Italian military specialists hold expert meeting

