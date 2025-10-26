İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən var

    Hadisə
    • 26 oktyabr, 2025
    • 14:25
    Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən var

    Zərdabda ağır yol qəzası olub.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağcabədi-Zərdab avtomobil yolunun Zərdab rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "VAZ-21099" və "Land Rover" markalı minik avtomobilləri toqquşub.

    Qəza zamanı "VAZ-21099"un sürücüsü Abdullayev Azər Cəlal oğlu aldığı xəsarətlərdən ölüb.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Qəzanın başvermə səbəbi araşdırılır.

    Zərdab Yol qəzası Ölüm
    В Зардабе при столкновении двух автомобилей погиб один человек

    Son xəbərlər

    14:42

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Komanda
    14:42

    Saray qəsəbəsində avtomobil yeniyetmələri vurub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    14:38

    Çin sahillərində gəmilərin toqquşması nəticəsində iki nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    14:36
    Foto

    Azərbaycanın yeniyetmə sablyaçıları Gürcüstanda 4 medal qazanıblar

    Fərdi
    14:25
    Foto

    Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən var

    Hadisə
    14:09
    Foto

    Salyanda yol qəzasında xəsarət alan beş nəfərin səhhəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:07

    Musiqi, incəsənət, rəssamlıq, muğam və digər sahələrdə işə qəbul üzrə test imtahanı keçirilib

    Elm və təhsil
    14:05

    Sumqayıtda avtomobil divara çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:58

    Tramp: Yaponiya və Cənubi Koreya ilə ticarət müqavilələri bağlamağa yaxınıq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti