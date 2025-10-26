Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən var
Hadisə
- 26 oktyabr, 2025
- 14:25
Zərdabda ağır yol qəzası olub.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağcabədi-Zərdab avtomobil yolunun Zərdab rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "VAZ-21099" və "Land Rover" markalı minik avtomobilləri toqquşub.
Qəza zamanı "VAZ-21099"un sürücüsü Abdullayev Azər Cəlal oğlu aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Qəzanın başvermə səbəbi araşdırılır.
Son xəbərlər
14:42
Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı rəqibləri müəyyənləşibKomanda
14:42
Saray qəsəbəsində avtomobil yeniyetmələri vurub, ölən və xəsarət alan varHadisə
14:38
Çin sahillərində gəmilərin toqquşması nəticəsində iki nəfər itkin düşübDigər ölkələr
14:36
Foto
Azərbaycanın yeniyetmə sablyaçıları Gürcüstanda 4 medal qazanıblarFərdi
14:25
Foto
Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən varHadisə
14:09
Foto
Salyanda yol qəzasında xəsarət alan beş nəfərin səhhəti məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
14:07
Musiqi, incəsənət, rəssamlıq, muğam və digər sahələrdə işə qəbul üzrə test imtahanı keçirilibElm və təhsil
14:05
Sumqayıtda avtomobil divara çırpılıb, xəsarət alanlar varHadisə
13:58