В Зардабе при столкновении двух автомобилей погиб один человек

    Происшествия
    • 26 октября, 2025
    • 14:33
    В Зардабском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, на трассе Агджабеди-Зардаб столкнулись два легковых автомобиля марок "ВАЗ-21099" и Land Rover.

    В результате инцидента водитель "ВАЗ-21099" Абдуллаев Азер Джалал оглу скончался от полученных травм.

    На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Выясняются причины аварии.

    Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən var

