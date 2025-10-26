В Зардабе при столкновении двух автомобилей погиб один человек
Происшествия
- 26 октября, 2025
- 14:33
В Зардабском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, на трассе Агджабеди-Зардаб столкнулись два легковых автомобиля марок "ВАЗ-21099" и Land Rover.
В результате инцидента водитель "ВАЗ-21099" Абдуллаев Азер Джалал оглу скончался от полученных травм.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Выясняются причины аварии.
Последние новости
15:02
В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил подросткаПроисшествия
14:54
Китай предложил США повысить уровень торговых отношенийДругие страны
14:51
Азербайджанские гандболистки выступят на Играх исламской солидарности в Эр-РиядеКомандные
14:34
ГЭЦ провел тестовый экзамен для приема на работу в музыкальные и художественные учрежденияНаука и образование
14:33
В Зардабе при столкновении двух автомобилей погиб один человекПроисшествия
14:21
Прокурор Парижа осудила утечку данных о задержании подозреваемых в ограблении ЛувраДругие страны
14:02
РЖД организуют транзит товаров из РФ в Армению через АзербайджанВ регионе
13:53
В Азербайджане проведен квалификационный экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностьюНаука и образование
13:51
Видео