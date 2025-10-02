İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Yevlaxda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2025
    • 15:18
    Yevlaxda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Yevlax rayonu ərazisində 1996-cı il təvəllüdlü Xəyal Zeynalovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.

    Bu barədə "Report"a Yevlax rayon prokurorluğundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, araşdırma zamanı 1999-cu il təvəllüdlü Mahir Baxşalızadənin rayon ərazisində yerləşən kafelərdən birində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla xəsarət yetirərək Xəyal Zeynalovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

    Mahir Baxşalızadə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib və prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.

    İbtidai istintaq davam edir.

    Yevlax qətl Yevlax rayon prokurorluğu

    Son xəbərlər

    15:49

    Yevlax Yun Zavodunun əmlakı özgəninkiləşdiriləcək

    Biznes
    15:48

    Argentinalı hücumçu ilə İngiltərənin üç klubu maraqlanır

    Futbol
    15:47

    ADB Azərbaycanda "yaşıl istiqraz" buraxmağa hazırlaşır

    Maliyyə
    15:45

    Azərbaycan və Özbəkistan parlamentlərarası dialoqun inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:43

    Azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji sahəsi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Energetika
    15:41
    Foto

    III MDB Oyunları: Sinxron proqramda finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşib

    Digər
    15:38
    Video

    Mançesterdə sinaqoqa hücum nəticəsində iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:36
    Rəy

    "Sumud"un Qəzzaya yardımı – Qretanın zolağa səfəri, HƏMAS-a dəstəyi - ŞƏRH

    Analitika
    15:35

    Ştefani Ştalmayster: "Dünya Bankı Bakı Limanının maliyyələşdirmə detallarını razılaşdırır" – EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti