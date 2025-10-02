Yevlaxda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub
Hadisə
- 02 oktyabr, 2025
- 15:18
Yevlax rayonu ərazisində 1996-cı il təvəllüdlü Xəyal Zeynalovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.
Bu barədə "Report"a Yevlax rayon prokurorluğundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, araşdırma zamanı 1999-cu il təvəllüdlü Mahir Baxşalızadənin rayon ərazisində yerləşən kafelərdən birində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla xəsarət yetirərək Xəyal Zeynalovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Mahir Baxşalızadə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib və prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.
İbtidai istintaq davam edir.
