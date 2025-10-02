Житель Евлаха задержан по подозрению в умышленном убийстве

Житель Евлахского района Махир Бахшалызаде задержан по подозрению в убийстве 29-летнего Хаяла Зейналова.

Об этом сообщили Report в прокуратуре Евлахского района.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что 26-летний Бахшалызаде убил Зейналова нанесением ножевых ранений в ходе конфликта в одном из кафе на территории района.

По факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Махир Бахшалызаде был задержан сотрудниками полиции и передан следствию, прокуратура задержала его в качестве подозреваемого.

По факту продолжается предварительное расследование.