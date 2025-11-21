İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Yasamalda yanğının baş verdiyi yaşayış binasının qarşısında qərargah yaradılıb

    Hadisə
    • 21 noyabr, 2025
    • 23:22
    Yasamalda yanğının baş verdiyi yaşayış binasının qarşısında qərargah yaradılıb

    Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küçəsində yanğının baş verdiyi çoxmərtəbəli yaşayış binasının qarşısında FHN tərəfindən xüsusi qərargah yaradılıb.

    Bu barədə "Report"un hadisə yerindəki əməkdaşı xəbər verir.

    Qərargahın əməkdaşları tərəfindən müvafiq sənədləşmə, qeydiyyat işləri həyata keçirilir. Bundan sonra sakinlərin bir qisminə mənzillərdən zəruri əşyaları götürmələrinə icazə verilir. Sakinlər zəruri əşyalarını götürdükdən sonra mənzilləri müvəqqəti tərk edirlər.

    Qeyd edək ki, yanğın nəticəsində üç nəfər ölüb. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 15 nəfərə ilkin tibbi xidmət göstərilib və tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunub.

    Ümumilikdə 20 nəfər Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunub, onlara zəruri tibbi xidmətlərin göstərilməsi davam etdirilir.

    Yanğınla əlaqədər Baş Prokurorluğun Kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsinin əməkdaşları tərəfindən aidiyyəti dövlət qurumları, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə hadisə yeri müayinə olunur və digər zəruri prosessual hərəkətlər icra edilir. Faktla bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır.

