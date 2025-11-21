Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В Ясамале на месте пожара создан оперативный штаб

    Происшествия
    • 21 ноября, 2025
    • 23:35
    В Ясамале на месте пожара создан оперативный штаб

    Перед многоэтажным жилым домом на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, где произошел пожар, Министерством по чрезвычайным ситуациям был создан специальный штаб.

    Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Report.

    Сотрудники штаба проводят соответствующую документацию и регистрационные мероприятия. После этого части жителей разрешается забрать необходимые вещи из квартир. Забрав имущество, они временно покидают свои квартиры.

    Отметим, что в результате пожара погибли три человека. Бригады скорой медицинской помощи оказали первоначальную медицинскую помощь 15 пострадавшим и доставили их в Клинический медицинский центр с диагнозом отравления продуктами горения.

    В общей сложности в Клинический медицинский центр госпитализировано 20 человек, им продолжается оказание необходимой медицинской помощи.

    В связи с пожаром сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры совместно с представителями соответствующих государственных органов, в том числе с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и другие необходимые процессуальные действия. По данному факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведётся предварительное расследование.

    пожар Ясамал
    Фото
    Yasamalda yanğının baş verdiyi yaşayış binasının qarşısında qərargah yaradılıb

    Последние новости

    23:54
    Фото
    Видео

    Установлены личности погибших при пожаре в жилом доме в Ясамале - ОБНОВЛЕНО-8

    Происшествия
    23:52

    Австралия запретит Twitch для лиц младше 16 лет

    Другие страны
    23:35
    Фото

    В Ясамале на месте пожара создан оперативный штаб

    Происшествия
    23:15

    Reuters: Работа над "Золотым куполом" США была задержана на фоне шатдауна

    Другие страны
    23:00

    Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме в Ясамале

    Происшествия
    22:32
    Фото

    В Эр-Рияде состоялась церемония закрытия VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    21:46

    Лейла Алиева и Арзу Алиева навестили семью Панджали Теймурова в Астаре

    Внутренняя политика
    21:11

    Азербайджан превращается в военно-политического лидера на Южном Кавказе

    В регионе
    21:09
    Фото

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат в Лянкяране

    Наука и образование
    Лента новостей