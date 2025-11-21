В Ясамале на месте пожара создан оперативный штаб

Перед многоэтажным жилым домом на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, где произошел пожар, Министерством по чрезвычайным ситуациям был создан специальный штаб.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Report.

Сотрудники штаба проводят соответствующую документацию и регистрационные мероприятия. После этого части жителей разрешается забрать необходимые вещи из квартир. Забрав имущество, они временно покидают свои квартиры.

Отметим, что в результате пожара погибли три человека. Бригады скорой медицинской помощи оказали первоначальную медицинскую помощь 15 пострадавшим и доставили их в Клинический медицинский центр с диагнозом отравления продуктами горения.

В общей сложности в Клинический медицинский центр госпитализировано 20 человек, им продолжается оказание необходимой медицинской помощи.

В связи с пожаром сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры совместно с представителями соответствующих государственных органов, в том числе с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и другие необходимые процессуальные действия. По данному факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведётся предварительное расследование.