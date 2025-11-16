İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Hacıqabulda xaricdə iş vədi ilə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2025
    • 14:07
    Hacıqabulda xaricdə iş vədi ilə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hacıqabul Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə insanların etimadından sui-istifadə edərək onları işə düzəltmək adı altında aldadan Tural İslamov saxlanılıb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan "Report"a verilən məlumata görə, araşdırmalarla adıçəkilən şəxsin "WhatsApp" ani mesajlaşma proqramında yaradılan "İş elanları" qrupunda vətəndaşları xaricdə yüksək məvacibli işlə təmin edəcəyinə söz verərək onların pullarını ələ keçirdiyi müəyyən olunub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, T.İslamov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Hacıqabul dələduz Həbs
    В Гаджигабуле задержан обвиняемый в мошенничестве с трудоустройством за рубежом

    Son xəbərlər

    15:08

    Azərbaycanın U-21 millisinin Cəbəllütariqlə oyununun hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    14:51

    AZAL: İKT həlləri ilə təyyarələrin yanacaq sərfiyyatını azaltmaq mümkündür

    Energetika
    14:49

    "Yüksəliş" müsabiqəsi çərçivəsində növbəti intellektual yarış keçirilib

    Daxili siyasət
    14:41

    Əfqan Baxışov: "Heydər Əliyev Aeroportunda "ağıllı hava limanı" qurmaq planlaşdırılır"

    İKT
    14:27

    Bərdə sakini Ağdərədə minaya düşüb

    Hadisə
    14:10

    "Milan" "Real"ın oyunçusu üçün 10 milyon avro təklif etməyə hazırdır

    Futbol
    14:07

    Hacıqabulda xaricdə iş vədi ilə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    14:00

    ÜST: Yeni BMT-Azərbaycan əməkdaşlıq çərçivəsi rəqəmsal və innovativ həllərin vacibliyini vurğulayır

    İKT
    13:32

    İlham Əliyev: Əminəm ki, Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzi İslam dünyası üçün qürur mənbəyinə çevriləcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti