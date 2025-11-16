В Гаджигабуле задержан обвиняемый в мошенничестве с трудоустройством за рубежом

Сотрудники Гаджигабульского районного отдела полиции задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве под предлогом трудоустройства за рубежом.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что Турал Исламов незаконно присваивал деньги граждан, обещая им высокооплачиваемую работу за границей в группе "Вакансии", созданной в приложении WhatsApp.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Т.Исламова избрана мера пресечения в виде ареста.