Sumqayıtda silah-sursat aşkarlanıb
Hadisə
- 18 noyabr, 2025
- 09:52
Sumqayıt şəhərində silah-sursat aşkar olunub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Kimyaçılar" yaşayış massivinin dənizkənarı hissəsində AKC-74 markalı, 5,45 çaplı avtomat silahı, ona məxsus bir ədəd daraq və 17 ədəd patron tapılıb.
Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Silah-sursatın mənşəyi və əraziyə hansı şəraitdə düşməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
