    Sumqayıtda silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    • 18 noyabr, 2025
    • 09:52
    Sumqayıtda silah-sursat aşkarlanıb

    Sumqayıt şəhərində silah-sursat aşkar olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Kimyaçılar" yaşayış massivinin dənizkənarı hissəsində AKC-74 markalı, 5,45 çaplı avtomat silahı, ona məxsus bir ədəd daraq və 17 ədəd patron tapılıb.

    Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Silah-sursatın mənşəyi və əraziyə hansı şəraitdə düşməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

