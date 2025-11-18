Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Полиция обнаружила в Сумгайыте оружие и боеприпасы

    Происшествия
    • 18 ноября, 2025
    • 10:05
    В прибрежной части жилого массива "Химики" в городе Сумгайыт были обнаружены оружие и боеприпасы.

    Как сообщили Report в МВД, при осмотре территории были выявлены и изъяты автомат АКС-74 калибра 5,45 мм, один магазин к нему и 17 патронов.

    По данному факту правоохранительные органы проводят расследование. Продолжаются мероприятия по установлению происхождения оружия и боеприпасов, а также обстоятельств их появления на территории.

    Сумгайыт оружие боеприпасы полиция
    Sumqayıtda silah-sursat aşkarlanıb

