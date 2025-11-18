Полиция обнаружила в Сумгайыте оружие и боеприпасы

В прибрежной части жилого массива "Химики" в городе Сумгайыт были обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Report в МВД, при осмотре территории были выявлены и изъяты автомат АКС-74 калибра 5,45 мм, один магазин к нему и 17 патронов.

По данному факту правоохранительные органы проводят расследование. Продолжаются мероприятия по установлению происхождения оружия и боеприпасов, а также обстоятельств их появления на территории.