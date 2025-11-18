Полиция обнаружила в Сумгайыте оружие и боеприпасы
Происшествия
- 18 ноября, 2025
- 10:05
В прибрежной части жилого массива "Химики" в городе Сумгайыт были обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщили Report в МВД, при осмотре территории были выявлены и изъяты автомат АКС-74 калибра 5,45 мм, один магазин к нему и 17 патронов.
По данному факту правоохранительные органы проводят расследование. Продолжаются мероприятия по установлению происхождения оружия и боеприпасов, а также обстоятельств их появления на территории.
Последние новости
10:32
Фото
В Шеки подали заявку в Минкультуры на присвоение археологическому памятнику статуса музеяИскусство
10:27
Кямран Бохари: TRIPP значительно усиливает геополитическое значение АзербайджанаВнешняя политика
10:21
Фото
В Стамбуле обсудили создание нового формата международного сотрудничества — ТЮРКПА+Внешняя политика
10:21
В Бурятии пять человек пострадали после падения автомобиля в озероВ регионе
10:11
Сборная Азербайджана U-21 встретится с Гибралтаром в отборочном турнире ЧЕФутбол
10:09
В 42 селах Джалилабада будет ограничена подача электроэнергииВнутренняя политика
10:05
Полиция обнаружила в Сумгайыте оружие и боеприпасыПроисшествия
09:53
Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на ИсламиадеИндивидуальные
09:52