Sumqayıtda silah-sursat aşkarlanıb
Hadisə
- 10 oktyabr, 2025
- 09:08
Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil yolunun 39-cu kilometrliyində - yolun Sumqayıt şəhərindən keçən hissəsində yerləşən qəbiristanlıq ərazisində odlu silah və sursat aşkarlanıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, ərazidə keçirilən baxış zamanı 1964-cü il buraxılışlı 7,62 çaplı "AKM" markalı "Kalaşnikov" avtomatı, həmin silaha məxsus 1 ədəd daraq və 30 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
