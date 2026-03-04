İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Mikayıl Cabbarov IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Biznes
    • 04 mart, 2026
    • 14:00
    Mikayıl Cabbarov IV Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri Toğrul Yaqublu və Təbriz Əmmayev ilə yekun görüşünü keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Gənclərlə fərdi inkişaf planı, əldə olunmuş faydalı təcrübələr, liderlik bacarıqları, işgüzar səriştələrin təkmilləşdirilməsi barədə fikirlərimizi bölüşdük. Mentorluq proqramının uğurla həyata keçirilməsində əməyi olan həmkarlarımıza təşəkkür edir, mentilərimizə uğurlar və davamlı yüksəliş arzulayırıq", - M.Cabbarov qeyd edib.

    Mikayıl Cabbarov IV Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb
    Mikayıl Cabbarov IV Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb
    Mikayıl Cabbarov IV Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb
    Mikayıl Cabbarov İqtisadiyyat Nazirliyi IV

    Son xəbərlər

    14:33

    İran "Saudi Aramco"nun neft emalı zavoduna yenidən hücum edib

    Energetika
    14:33

    İsrail ordusu Livanın cənubuna girib

    Digər ölkələr
    14:25

    Bakının Sabunçu rayonunda gölün qanunsuz doldurulması faktı aşkar edilib

    İnfrastruktur
    14:17

    "Azəriqaz"ın baş direktoru Lənkəranda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    14:16

    Almaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün Omana təyyarə göndərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    14:14

    "Yaşıl Cümə" başlayır – hər yer yaşıl olacaq!

    Biznes
    14:14

    İsrail ordusu İsfahanda və Şirazda İranın 20 hərbi obyektinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    14:12

    Məhəmməd Muxbir: İranın ABŞ ilə danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur

    Region
    14:10
    Foto

    SOCAR və TPAO insan kapitalı sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti