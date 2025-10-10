Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    В Сумгайыте обнаружены оружие и боеприпасы

    Происшествия
    • 10 октября, 2025
    • 09:23
    В Сумгайыте обнаружены оружие и боеприпасы

    На 39-м км автодороги Баку-Губа-госграница Российской Федерации обнаружены оружие и боеприпасы.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, в ходе осмотра участка дороги, проходящего через город Сумгайыт, на территории кладбища обнаружены и изъяты автомат Калашникова АКМ калибра 7,62 мм выпуска 1964 года, 1 магазин и 30 патронов к оружию.

    По факту ведется расследование.

