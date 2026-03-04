"Yaşıl Cümə" başlayır – hər yer yaşıl olacaq!
- 04 mart, 2026
- 14:14
"İrşad" 6–9 martda "Yaşıl Cümə" kampaniyası ilə alıcılarını sevindirir.
Kampaniya çərçivəsində seçilmiş məhsullara 70 %-ə qədər endirim tətbiq olunur və müştərilərə daha sərfəli alış imkanları təqdim edilir.
"Yaşıl Cümə" müddətində alıcılar məhsulları endirimli qiymətlə 18 aya faizsiz və yaxud 6 aya faizsiz və komissiyasız hissəli ödənişlə əldə edə bilərlər. Bundan əlavə, taksit kartları ilə 12 aya qədər faizsiz bölmə imkanı da mövcuddur.
Kampaniya 8 Mart – Qadınlar Günü ərəfəsində yaxınlarınızı sevindirmək üçün də ideal fürsət yaradır.
Elektronika, məişət texnikası, smartfonlar, aksessuarlar, mebel və digər kateqoriyalar üzrə geniş məhsul çeşidi xüsusi təkliflərlə təqdim olunur.
70 %-ə qədər endirim tətbiq olunan bəzi məhsullardan nümunələr:
Ardesto HD-Y120T fen – 70 % endirimlə
Ardesto EKL-T31GW çaydan – 70 % endirimlə
HONOR Choice Earbuds X7 Lite qulaqlıq – 50 % endirimlə
Mibro Lite 3 Pro (XPAW019) smart saat – 45 % endirimlə
· Samsung Galaxy A17 (SM-A175) smartfon seriası – 120 manata qədər endirimlə
HONOR X8d və HONOR X9d – 20 % endirimlə
iPhone 17 Pro (256 GB) və iPhone 17 Pro Max 256 GB – 500 AZN endirimlə
Kampaniyadan İrşad mağazalarında, eləcə də www.irshad.az saytı və mobil tətbiq vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.
Əlaqə nömrəsi: *0171