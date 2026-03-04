İsrail ordusu İsfahanda və Şirazda İranın 20 hərbi obyektinə zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 14:14
İsrail Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) gecə saatlarında İsfahanda və Şirazda İranın hərbi obyektlərinə bir sıra aviazərbələr endirib.
"Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat katibi Effi Defri məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, 20-dən çox hədəf, o cümlədən İsfahanda "Qadr" ballistik raketlərinin saxlanıldığı iki obyekt zərbəyə məruz qalıb. Əməliyyat nəticəsində onlarla ballistik və qanadlı raket məhv edilib.
