İsrail ordusu İsfahanda və Şirazda İranın 20 hərbi obyektinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 14:14
    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) gecə saatlarında İsfahanda və Şirazda İranın hərbi obyektlərinə bir sıra aviazərbələr endirib.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat katibi Effi Defri məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, 20-dən çox hədəf, o cümlədən İsfahanda "Qadr" ballistik raketlərinin saxlanıldığı iki obyekt zərbəyə məruz qalıb. Əməliyyat nəticəsində onlarla ballistik və qanadlı raket məhv edilib.

    İsrail İsfahan Şiraz ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Израильские ВВС нанесли удары по 20 иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе
    Israeli Air Force strikes 20 Iranian military sites in Isfahan and Shiraz

