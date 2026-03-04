Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    • 04 марта, 2026
    • 13:57
    Израильские ВВС нанесли удары по 20 иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе

    Израильские ВВС в ночь на среду нанесли серию авиаударов по иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин.

    По его словам, ударам подверглись более 20 целей, в том числе два объекта в Исфахане, где хранились баллистические ракеты "Гадр". В результате операции были уничтожены несколько десятков баллистических и крылатых ракет.

    İsrail ordusu İsfahanda və Şirazda İranın 20 hərbi obyektinə zərbələr endirib
    Israeli Air Force strikes 20 Iranian military sites in Isfahan and Shiraz
