Израильские ВВС нанесли удары по 20 иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе

Израильские ВВС в ночь на среду нанесли серию авиаударов по иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин.

По его словам, ударам подверглись более 20 целей, в том числе два объекта в Исфахане, где хранились баллистические ракеты "Гадр". В результате операции были уничтожены несколько десятков баллистических и крылатых ракет.