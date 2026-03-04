Израильские ВВС нанесли удары по 20 иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 13:57
Израильские ВВС в ночь на среду нанесли серию авиаударов по иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин.
По его словам, ударам подверглись более 20 целей, в том числе два объекта в Исфахане, где хранились баллистические ракеты "Гадр". В результате операции были уничтожены несколько десятков баллистических и крылатых ракет.
