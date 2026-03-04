"Azəriqaz"ın baş direktoru Lənkəranda vətəndaşları qəbul edəcək
Energetika
- 04 mart, 2026
- 14:17
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru Azər Məmmədov Lənkəran rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, növbəti vətəndaş qəbulu martın 6-da saat 11:00-da Lənkəran şəhəri, Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.
Görüş zamanı Lənkəran, Lerik və Astara rayonlarından olan sakinlərin müraciətləri dinləniləcək.
Qurum vətəndaşların diqqətinə çatdırır ki, qəbulda ünvanlanan müraciətlər yalnız "Azəriqaz"ın xidmət sahələrinə aid olmalıdır. Qəbula dair əlavə məlumat almaq istəyənlər Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsinə (tel: 050 845 95 01; 050 845 90 52; 050 845 92 30) müraciət edə bilərlər.
