Məhəmməd Muxbir: İranın ABŞ ilə danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur
Region
- 04 mart, 2026
- 14:12
İranın ABŞ ilə danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran İslam Respublikasının sabiq ali rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xaməneinin köməkçisi Məhəmməd Muxbir "IRIB News"a müsahibəsində bildirib.
O, İranın "ABŞ-yə etibar etmədiyini" vurğulayaraq hərbi əməliyyatların İraqla səkkiz illik müharibədə olduğu kimi, lazımi qədər davam edə biləcəyini söyləyib.
Son xəbərlər
14:33
İran "Saudi Aramco"nun neft emalı zavoduna yenidən hücum edibEnergetika
14:33
İsrail ordusu Livanın cənubuna giribDigər ölkələr
14:25
Bakının Sabunçu rayonunda gölün qanunsuz doldurulması faktı aşkar edilibİnfrastruktur
14:17
"Azəriqaz"ın baş direktoru Lənkəranda vətəndaşları qəbul edəcəkEnergetika
14:16
Almaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün Omana təyyarə göndərməyi planlaşdırırDigər ölkələr
14:14
"Yaşıl Cümə" başlayır – hər yer yaşıl olacaq!Biznes
14:14
İsrail ordusu İsfahanda və Şirazda İranın 20 hərbi obyektinə zərbələr endiribDigər ölkələr
14:12
Məhəmməd Muxbir: İranın ABŞ ilə danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdurRegion
14:10
Foto