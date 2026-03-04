İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Məhəmməd Muxbir: İranın ABŞ ilə danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 14:12
    Məhəmməd Muxbir: İranın ABŞ ilə danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur

    İranın ABŞ ilə danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran İslam Respublikasının sabiq ali rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xaməneinin köməkçisi Məhəmməd Muxbir "IRIB News"a müsahibəsində bildirib.

    O, İranın "ABŞ-yə etibar etmədiyini" vurğulayaraq hərbi əməliyyatların İraqla səkkiz illik müharibədə olduğu kimi, lazımi qədər davam edə biləcəyini söyləyib.

    İran-ABŞ ilə danışıqlar İran İslam Respublikası ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

