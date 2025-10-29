Sumqayıtda 21 yaşlı oğlan hündürlükdən yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 29 oktyabr, 2025
- 22:14
Sumqayıtda 21 yaşlı oğlan hündürlükdən yıxılaraq ölüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 6-cı mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 2004-cü il təvəllüdlü Adil Eyvazov ehtiyatsızlıq nəticəsində mənzilinin eyvanından yıxılıb.
Ağır xəsarətlər alan gənc hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib.
Hadisə ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.
