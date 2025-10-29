İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 22:14
    Sumqayıtda 21 yaşlı oğlan hündürlükdən yıxılaraq ölüb

    Sumqayıtda 21 yaşlı oğlan hündürlükdən yıxılaraq ölüb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 6-cı mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, 2004-cü il təvəllüdlü Adil Eyvazov ehtiyatsızlıq nəticəsində mənzilinin eyvanından yıxılıb.

    Ağır xəsarətlər alan gənc hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib.

    Hadisə ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

