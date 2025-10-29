В Сумгайыте 21-летний парень скончался во время тренировки в зале
Происшествия
- 29 октября, 2025
- 23:54
В Сумгайыте 21-летний парень скончался во время тренировки в спортивном зале.
Как сообщает местное бюро Report, Адилю Эйвазову (2004 г.р.) стало плохо во время тренировки в спортзале в 6-м микрорайоне города. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако, несмотря на вмешательство медиков, спасти жизнь молодого человека не удалось.
Сообщается, что А. Эйвазов занимался тхэквондо.
По факту проводится расследование.
