В Сумгайыте 21-летний парень скончался во время тренировки в зале

    Происшествия
    • 29 октября, 2025
    • 23:54
    В Сумгайыте 21-летний парень скончался во время тренировки в спортивном зале.

    Как сообщает местное бюро Report, Адилю Эйвазову (2004 г.р.) стало плохо во время тренировки в спортзале в 6-м микрорайоне города. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако, несмотря на вмешательство медиков, спасти жизнь молодого человека не удалось.

    Сообщается, что А. Эйвазов занимался тхэквондо.

    По факту проводится расследование.

