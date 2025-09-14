İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 00:30
    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən var

    Bakı-Qazax magistral yolunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, yolun Şəmkir rayonunun Dəllər Cəyir kəndindən keçən hissəsində minik avtomobili ağaca çırpılıb. 

    Qəza nəticəsində 1 nəfər aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. 

    Ölən şəxsin kimliyi dəqiqləşdirilir. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, погиб один человек

