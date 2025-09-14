Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən var
Hadisə
- 14 sentyabr, 2025
- 00:30
Bakı-Qazax magistral yolunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, yolun Şəmkir rayonunun Dəllər Cəyir kəndindən keçən hissəsində minik avtomobili ağaca çırpılıb.
Qəza nəticəsində 1 nəfər aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Ölən şəxsin kimliyi dəqiqləşdirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
00:57
Lənkəranda bir sıra ərazilər elektriksiz qalıbHadisə
00:30
Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən varHadisə
00:22
Mask Böyük Britaniya parlamentinin buraxılmasına çağırıbDigər ölkələr
00:07
Venesuela ABŞ-ni balıqçı gəmisini ələ keçirməkdə ittiham edibDigər ölkələr
23:48
İran, Hindistan və Özbəkistan rəsmiləri Tehranda ilk üçtərəfli görüş keçiribRegion
23:25
Gürcüstanda müxalifətçi məhkəmənin qərarı ilə həbs edilibDigər ölkələr
23:11
Politico: Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini borc öhdəlikləri formasında istifadə edə bilərDigər ölkələr
22:55
Kelloq Üçüncü Dünya müharibəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
22:36