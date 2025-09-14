Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, погиб один человек

    Происшествия
    • 14 сентября, 2025
    • 00:50
    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, погиб один человек

    В селе Деллер Джяир Шамкирского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как передает западное бюро Report, автомобиль, двигавшийся по магистрали Баку-Газах, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

    В результате инцидента погиб один человек (личность уточняется).

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    смертельное ДТП Шамкирский район ДТП
    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən var

    Последние новости

    01:07

    В Лянкяране на фоне непогоды возникли перебои в подаче электричества

    Происшествия
    00:50

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, погиб один человек

    Происшествия
    00:14

    Маск призвал распустить парламент Великобритании

    Другие страны
    23:42

    Иран, Индия и Узбекистан провели первую трехстороннюю встречу в Тегеране

    В регионе
    23:27

    Венесуэла обвинила США в захвате рыболовного судна

    Другие страны
    23:13

    Грузинский оппозиционер Хабеишвили арестован решением суда

    Другие страны
    22:58

    Politico: ЕС может задействовать замороженные активы РФ в виде долговых расписок

    Другие страны
    22:41

    Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

    Индивидуальные
    22:33

    Келлог: 19 дронов в Польше неслучайны, Путин сдвигает границы

    Другие страны
    Лента новостей