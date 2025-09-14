В Шамкире автомобиль врезался в дерево, погиб один человек
14 сентября, 2025
00:50
В селе Деллер Джяир Шамкирского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает западное бюро Report, автомобиль, двигавшийся по магистрали Баку-Газах, съехал с проезжей части и врезался в дерево.
В результате инцидента погиб один человек (личность уточняется).
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
