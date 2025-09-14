В Шамкире автомобиль врезался в дерево, погиб один человек

В селе Деллер Джяир Шамкирского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает западное бюро Report, автомобиль, двигавшийся по магистрали Баку-Газах, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате инцидента погиб один человек (личность уточняется).

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.