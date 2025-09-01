Salyanda yük və minik avtomobilləri toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var
Hadisə
- 01 sentyabr, 2025
- 07:40
Salyanda yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı 1 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Noxudlu kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, şirkətlərdən birinə məxsus yük maşını ilə "Mercedes" markalı minik avtomobili toqquşub.
Qəza nəticəsində 1978-ci il təvəllüdlü Zalıyev Daşqın Aydın oğlu hadisə yerində ölüb. Daha iki nəfər, yük maşınının sürücüsü, Şirvan şəhər sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Həsənəliyev Şükran Həşim oğlu və Salyan sakini, 1977-ci il təvəllüdlü Babayev Alik Əlifağa oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.
Yaralılar Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
