В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек, двое пострадали.

Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории села Нохудлу.

По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля, принадлежащего одной из компаний, с легковым автомобилем марки Mercedes.

В результате аварии житель района 1978 года рождения Дашгын Айдын оглу Залыев скончался на месте. Водитель грузовика, житель города Ширван 1995 года рождения Шюкран Гашим оглу Гасаналиев, а также житель Сальяна 1977 года рождения Алик Алифага оглу Бабаев получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.