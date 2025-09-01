    Ильхам Алиев ШОС Китай

    В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек, двое пострадали

    Происшествия
    • 01 сентября, 2025
    • 08:14
    В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек, двое пострадали

    В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек, двое пострадали.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории села Нохудлу.

    По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля, принадлежащего одной из компаний, с легковым автомобилем марки Mercedes.

    В результате аварии житель района 1978 года рождения Дашгын Айдын оглу Залыев скончался на месте. Водитель грузовика, житель города Ширван 1995 года рождения Шюкран Гашим оглу Гасаналиев, а также житель Сальяна 1977 года рождения Алик Алифага оглу Бабаев получили травмы различной степени тяжести.

    Пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

    ДТП   ДТП Сальянский район  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Salyanda yük və minik avtomobilləri toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Последние новости

    08:14

    В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек, двое пострадали

    Происшествия
    07:57

    COMEX: Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    07:32

    Си Цзиньпин: Инвестиции Китая в экономику стран - членов ШОС превысили $34 млрд

    Другие страны
    07:12

    В Тяньцзине cостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    06:51

    Трамп: В случае отмены импортных пошлин США станут страной третьего мира

    Другие страны
    06:47

    В Афганистане во время землетрясения погибло более 200 человек

    Другие страны
    06:36

    Началось заседание Совета глав государств стран-членов ШОС

    Другие страны
    05:58

    NYT: США приостановили выдачу большинства видов американских виз палестинцам

    Другие страны
    05:23

    Полиция Гонконга конфисковала свыше 330 кг наркотиков

    Другие страны
    Лента новостей