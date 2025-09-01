В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек, двое пострадали
Происшествия
- 01 сентября, 2025
- 08:14
В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек, двое пострадали.
Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории села Нохудлу.
По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля, принадлежащего одной из компаний, с легковым автомобилем марки Mercedes.
В результате аварии житель района 1978 года рождения Дашгын Айдын оглу Залыев скончался на месте. Водитель грузовика, житель города Ширван 1995 года рождения Шюкран Гашим оглу Гасаналиев, а также житель Сальяна 1977 года рождения Алик Алифага оглу Бабаев получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.
Последние новости
08:14
В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек, двое пострадалиПроисшествия
07:57
COMEX: Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимумФинансы
07:32
Си Цзиньпин: Инвестиции Китая в экономику стран - членов ШОС превысили $34 млрдДругие страны
07:12
В Тяньцзине cостоялась встреча президентов Азербайджана и ТурцииВнешняя политика
06:51
Трамп: В случае отмены импортных пошлин США станут страной третьего мираДругие страны
06:47
В Афганистане во время землетрясения погибло более 200 человекДругие страны
06:36
Началось заседание Совета глав государств стран-членов ШОСДругие страны
05:58
NYT: США приостановили выдачу большинства видов американских виз палестинцамДругие страны
05:23