    Hadisə
    • 29 avqust, 2025
    • 09:35
    Şabranda əkin sahəsini yandıran şəxs 400 manat cərimələnib

    Şabranda əkin sahəsini yandıran şəxs məsuliyyətə cəlb olunub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba Regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, avqustun 28-i saat 12 radələrində Şabran şəhəri ərazisində Taxta Körpü su anbarının yaxınlığında 2 hektar əkin sahəsi və  kol-kos yanıb. 

    Polis əməkdaşları tərəfindən həmin ərazinin yandırılmasına görə rayon sakini Şakir Kamilov saxlanılaraq barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülməklə, 400 manat məbləğində cərimələnib.

    Поджигатель поля в Шабране оштрафован на 400 манатов

