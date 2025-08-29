Şabranda əkin sahəsini yandıran şəxs 400 manat cərimələnib
Hadisə
- 29 avqust, 2025
- 09:35
Şabranda əkin sahəsini yandıran şəxs məsuliyyətə cəlb olunub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba Regional qrupundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, avqustun 28-i saat 12 radələrində Şabran şəhəri ərazisində Taxta Körpü su anbarının yaxınlığında 2 hektar əkin sahəsi və kol-kos yanıb.
Polis əməkdaşları tərəfindən həmin ərazinin yandırılmasına görə rayon sakini Şakir Kamilov saxlanılaraq barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülməklə, 400 manat məbləğində cərimələnib.
