    Происшествия
    • 29 августа, 2025
    • 10:09
    Поджигатель поля в Шабране оштрафован на 400 манатов

    В Шабране мужчина привлечен к ответственности за поджог поля.

    Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, 28 августа вблизи водохранилища Тахта Кёрпю сгорело 2 гектара посевного поля.

    В связи с происшествием сотрудники полиции задержали жителя района Шакира Камилова. Он оштрафован на 400 манатов.

    Şabranda əkin sahəsini yandıran şəxs 400 manat cərimələnib

