Поджигатель поля в Шабране оштрафован на 400 манатов

В Шабране мужчина привлечен к ответственности за поджог поля.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, 28 августа вблизи водохранилища Тахта Кёрпю сгорело 2 гектара посевного поля.

В связи с происшествием сотрудники полиции задержали жителя района Шакира Камилова. Он оштрафован на 400 манатов.