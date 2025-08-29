Поджигатель поля в Шабране оштрафован на 400 манатов
Происшествия
- 29 августа, 2025
- 10:09
В Шабране мужчина привлечен к ответственности за поджог поля.
Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, 28 августа вблизи водохранилища Тахта Кёрпю сгорело 2 гектара посевного поля.
В связи с происшествием сотрудники полиции задержали жителя района Шакира Камилова. Он оштрафован на 400 манатов.
Последние новости
10:19
Фото
МЧС провело учения в воинской части Погранслужбы в ЛянкяранеПроисшествия
10:16
СМИ: Иран на следующей неделе намерен утвердить план выхода из ДНЯОДругие страны
10:11
"Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 20 летМедиа
10:11
Фото
Азербайджан и Уганда обсудили перспективы сотрудничества в аграрной сфереФинансы
10:09
Поджигатель поля в Шабране оштрафован на 400 манатовПроисшествия
10:06
Азербайджанская нефть подешевела до $69,31Энергетика
10:04
Устроивший пожар в Шамахы привлечен к ответственностиПроисшествия
09:51
Дорожная полиция призвала к соблюдению правил дорожного движения свадебными кортежамиПроисшествия
09:38