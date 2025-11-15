Qanunsuz silah-sursat saxlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən olunub
Hadisə
- 15 noyabr, 2025
- 16:29
Ötən gün qanunsuz silah-sursat saxlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən olunub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirlib ki, narkotiklərlə əlaqəli 20, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən edilib.
