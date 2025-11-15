İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Qanunsuz silah-sursat saxlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən olunub

    Hadisə
    • 15 noyabr, 2025
    • 16:29
    Qanunsuz silah-sursat saxlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən olunub

    Ötən gün qanunsuz silah-sursat saxlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən olunub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirlib ki, narkotiklərlə əlaqəli 20, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən edilib.

    silah-sursat Daxili İşlər Nazirliyi
