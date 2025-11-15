Полиция за сутки выявила 11 фактов незаконного хранения оружия
Происшествия
- 15 ноября, 2025
- 16:41
Правоохранительными органами Азербайджана за минувшие сутки выявлено 11 случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, накануне также зарегистрировано 20 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.
Последние новости
16:42
Глава МИД Польши о вступлении Украины в ЕС: Это может произойти в начале 2030-х годовДругие страны
16:41
Полиция за сутки выявила 11 фактов незаконного хранения оружияПроисшествия
16:36
ВЭС в Азербайджане увеличили производство электроэнергии в 1,6 разаЭнергетика
16:20
Фото
В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:18
Фото
На COP30 прошли панельные обсуждения Бакинской коалиции устойчивого развития городовCOP29
16:06
Министр: США настаивают на выводе российского капитала из сербской NISЭнергетика
15:53
Эксперт: Узбекистан и Азербайджан стремительно укрепляют сотрудничество в энергетикеЭнергетика
15:42
Алимбеков: Культурные связи Баку с Ташкентом продолжают развиваться через обмен литературойКультура
15:37