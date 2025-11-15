Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Полиция за сутки выявила 11 фактов незаконного хранения оружия

    Происшествия
    • 15 ноября, 2025
    • 16:41
    Полиция за сутки выявила 11 фактов незаконного хранения оружия

    Правоохранительными органами Азербайджана за минувшие сутки выявлено 11 случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    По данным ведомства, накануне также зарегистрировано 20 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

    МВД Азербайджана незаконное хранение оружия
    Лента новостей