Полиция за сутки выявила 11 фактов незаконного хранения оружия

Правоохранительными органами Азербайджана за минувшие сутки выявлено 11 случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, накануне также зарегистрировано 20 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.