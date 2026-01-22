2025-ci ildə korrupsiya cinayəti törədən 18 şəxs cinayət başında yaxalanıb
Hadisə
- 22 yanvar, 2026
- 15:02
Ötən il Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində 114 cinayət işi başlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsində deyilib.
Bildirilib ki, keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində korrupsiya cinayəti törədən 18 şəxs cinayət başında yaxalanıb.
Hesabat dövrü ərzində Baş İdarə tərəfindən 174 şəxs barəsində 104 cinayət işi baxılması üçün məhkəmələrə göndərilib.
Məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin mütləq əksəriyyəti üzrə ittiham hökmləri çıxarılmış, qalanları isə hazırda məhkəmə baxışındadır.
