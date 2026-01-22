Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В 2025 году в Азербайджане 18 коррупционеров пойманы с поличным

    Происшествия
    • 22 января, 2026
    • 15:27
    В 2025 году в Азербайджане 18 коррупционеров пойманы с поличным

    В 2025 году в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено 114 уголовных дел.

    Как передает Report, об этом сообщили на оперативном совещании по итогам 2025 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий были пойманы с поличным 18 человек, совершивших коррупционные преступления.

    За отчетный период Главное управление направило в суды на рассмотрение 104 уголовных дела против 174 человек.

    По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, вынесены обвинительные приговоры, остальные в настоящее время находятся на рассмотрении.

    Генпрокуратура борьба с коррупцией уголовные дела пойманы с поличным
    2025-ci ildə korrupsiya cinayəti törədən 18 şəxs cinayət başında yaxalanıb

    Последние новости

    15:35

    Лидеры Азербайджана и США проводят встречу в Давосе

    Внешняя политика
    15:35

    В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятии

    В регионе
    15:32

    Кушнер: Инвестиции в Газу превысят $40 млрд

    Другие страны
    15:32

    Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблем

    Инфраструктура
    15:29

    В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического баланса

    Экология
    15:29

    Глава SOCAR: Обмен долга на климатические проекты может помочь развивающимся странам

    Энергетика
    15:27

    В 2025 году в Азербайджане 18 коррупционеров пойманы с поличным

    Происшествия
    15:25
    Фото
    Видео

    Создан Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    15:20

    Трамп: Люди в Газе будут жить очень хорошо

    Другие страны
    Лента новостей