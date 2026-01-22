В 2025 году в Азербайджане 18 коррупционеров пойманы с поличным
Происшествия
- 22 января, 2026
- 15:27
В 2025 году в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено 114 уголовных дел.
Как передает Report, об этом сообщили на оперативном совещании по итогам 2025 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были пойманы с поличным 18 человек, совершивших коррупционные преступления.
За отчетный период Главное управление направило в суды на рассмотрение 104 уголовных дела против 174 человек.
По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, вынесены обвинительные приговоры, остальные в настоящее время находятся на рассмотрении.
Последние новости
15:35
Лидеры Азербайджана и США проводят встречу в ДавосеВнешняя политика
15:35
В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятииВ регионе
15:32
Кушнер: Инвестиции в Газу превысят $40 млрдДругие страны
15:32
Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблемИнфраструктура
15:29
В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического балансаЭкология
15:29
Глава SOCAR: Обмен долга на климатические проекты может помочь развивающимся странамЭнергетика
15:27
В 2025 году в Азербайджане 18 коррупционеров пойманы с поличнымПроисшествия
15:25
Фото
Видео
Создан Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
15:20