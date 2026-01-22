В 2025 году в Азербайджане 18 коррупционеров пойманы с поличным

В 2025 году в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено 114 уголовных дел.

Как передает Report, об этом сообщили на оперативном совещании по итогам 2025 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были пойманы с поличным 18 человек, совершивших коррупционные преступления.

За отчетный период Главное управление направило в суды на рассмотрение 104 уголовных дела против 174 человек.

По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, вынесены обвинительные приговоры, остальные в настоящее время находятся на рассмотрении.