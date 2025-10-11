İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Naxçıvanda minik avtomobili yanıb

    Hadisə
    • 11 oktyabr, 2025
    • 09:41
    Naxçıvanda minik avtomobili yanıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Naxçıvan şəhərində "Mersedes-benz" markalı minik avtomobilində yanğın hadisəsinin baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Nazirlikdən "Report"un yerli bürosuna verilən xəbərə görə, məlumatla əlaqədar dərhal Naxçıvan şəhər Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.

    Yanğından mühafizə bölmələri yanğını söndürüblər.

    Hadisə nəticəsində avtomobilin baqaj hissəsi yanıb, digər hissələri yanğından mühafizə olunub.

