В Нахчыване загорелся легковой автомобиль
Происшествия
- 11 октября, 2025
- 10:00
В Нахчыване загорелся легковой автомобиль марки Mercedes-Benz.
Как сообщили местному бюро Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской АР, к месту происшествия были привлечены силы Государственной пожарной охраны.
Пожар удалось потушить в короткие сроки.
Возгорание произошло в багажном отделении автомобиля, при этом другие части транспортного средства не пострадали от огня.
