В Нахчыване загорелся легковой автомобиль марки Mercedes-Benz.

Как сообщили местному бюро Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской АР, к месту происшествия были привлечены силы Государственной пожарной охраны.

Пожар удалось потушить в короткие сроки.

Возгорание произошло в багажном отделении автомобиля, при этом другие части транспортного средства не пострадали от огня.