İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Kürdəmirdə canavarlar daha bir kəndə hücum edib, 13 baş qoyun tələf olub

    Hadisə
    • 25 noyabr, 2025
    • 14:39
    Kürdəmirdə canavarlar daha bir kəndə hücum edib, 13 baş qoyun tələf olub

    Kürdəmir rayonunda canavarlar daha bir qoyunçuluq təsərrüfatına hücum edərək 13 baş qoyunu parçalayıblar.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosunu məlumatına görə, hadisə rayonun Sığırlı kəndində yerləşən fermer Mübariz Hacıyevə məxsus fermada baş verib.

    Yırtıcılar sürü şəklində qoyun sürüsünə hücum çəkərək 13 baş xırdabuynuzlu heyvanı tələf ediblər.

    Təsərrüfat sahibinin sözlərinə görə, canavarların hücumu son vaxtlar daha da artıb. O bildirib ki, canavarların hücumu nəticəsində ona ümumilkdə 4 min manata yaxın maddi ziyan dəyib.

    Qeyd edək ki analoji hadisə iki gün öncə rayonun Çöl-Qubalı kəndində də qeydə alınmışdı. Həmin hadisə zamanə canavarlar fermerin 16 baş xırdabuynyzlu heyvanını tələf edərək ona ümumilikdə 10 min manata yaxın maddi ziyan vurmuşdu.

    Kürdəmir Canavar hücümü Vəhşi Heyvan Qoyun Tələfi

    Son xəbərlər

    15:26

    Səfir: Qadınlara qarşı zorakılıq problemini yalnız birgə səylərlə həll etmək olar

    Digər ölkələr
    15:26

    Azərbaycanda metrologiya sahəsi üzrə yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    15:23

    "Il Meridiano Sport": "Qarabağ" hər kəsi sürprizlərə alışdıran bir komandadır

    Futbol
    15:17
    Rəy

    ABŞ-Çin münasibətində azalan gərginlik – Trampın Ukrayna üzrə "sülh planı"na təsiri - ŞƏRH

    Analitika
    15:15

    Onlayn qumarda əldə edilən pulu leqallaşdırmaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:14

    AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    15:12

    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Novorossiyskə PUA hücumundan sonra yük əməliyyatlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    15:10

    SOCAR bütün yataqları rəqəmsal idarəetmə modelinə keçirir

    Energetika
    15:07

    Azərbaycan və Bruney liderləri bir-birilərini təbrik ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti