İrandan Azərbaycana 64 kiloqram narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
Hadisə
- 28 oktyabr, 2025
- 15:11
İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunları Komandanlığının "Göytəpə" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri keçirilib.
Tədbirlər nəticəsində oktyabr ayının 24-də ümumi çəkisi 15 kiloqram 705 qram narkotik vasitə (12 kq 460 qram marixuana, 3 kq 245 qram tiryək), oktyabrın 26-da isə ümumi çəkisi 49 kiloqram 60 qram narkotik vasitə (46 kq 45 qram marixuana, 3 kq 15 qram heroin) və 550 ədəd narkotik tərkibli metadon M-40 həbi aşkar olunaraq götürülüb.
Faktlar üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.
Son xəbərlər
15:24
Dünya Bankı: Azərbaycanda özəl investisiyaların artırılması islahatların həyata keçirilməsini tələb edirBiznes
15:24
Rəy
Ermənistan parlamentində terror – açılması hələ də arzuolunmayan cinayət - ŞƏRHAnalitika
15:23
Qazaxıstan Azərbaycanın fəlakət risklərinin sığortalanması təcrübəsini tətbiq edə bilər - EKSKLÜZİVMaliyyə
15:20
Türkiyə Superliqası klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
15:13
Foto
Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:12
Foto
Xocalının Badara kəndində mənzillərin açarları təqdim edilibQarabağ
15:11
İrandan Azərbaycana 64 kiloqram narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
15:07
"Real"ın kapitanı əməliyyat edilibFutbol
15:03