Пограничники пресекли контрабанду 64 кг наркотиков в Азербайджан

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Report в ГПС, операция проведена на служебной территории погранотряда "Гёйтепе".

В ходе мероприятий 24 октября были обнаружены и изъяты 15 кг 705 г наркотиков - 12 кг 460 г марихуаны и 3 кг 245 г опия. 26 октября выявлено еще 49 кг 60 г наркотических веществ, в том числе 46 кг 45 г марихуаны, 3 кг 15 г героина, а также 550 таблеток метадона M-40.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.