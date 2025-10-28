Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Пограничники пресекли контрабанду 64 кг наркотиков в Азербайджан

    Происшествия
    • 28 октября, 2025
    • 15:56
    Пограничники пресекли контрабанду 64 кг наркотиков в Азербайджан

    Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

    Как сообщили Report в ГПС, операция проведена на служебной территории погранотряда "Гёйтепе".

    В ходе мероприятий 24 октября были обнаружены и изъяты 15 кг 705 г наркотиков - 12 кг 460 г марихуаны и 3 кг 245 г опия. 26 октября выявлено еще 49 кг 60 г наркотических веществ, в том числе 46 кг 45 г марихуаны, 3 кг 15 г героина, а также 550 таблеток метадона M-40.

    По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

    ГПС Азербайджана пограничники контрабанда наркотиков Иран
    İrandan Azərbaycana 64 kiloqram narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Последние новости

    15:56

    Пограничники пресекли контрабанду 64 кг наркотиков в Азербайджан

    Происшествия
    15:55
    Фото

    В Азербайджане иностранные дипломаты проинформированы о процессе "Великого возвращения"

    Внешняя политика
    15:54

    ГЭЦ утвердил план работ по системе "Ученик-выпускник" на 2025/2026 учебный год

    Наука и образование
    15:50
    Фото

    Переселившимся в село Бадара жителям вручены ключи от квартир

    Карабах
    15:49

    В КС Грузии поступил иск о запрете ряда политических партий

    В регионе
    15:46

    Президент принял участие в открытии автодороги, ведущей к СЭС "Шафаг" в Джебраиле

    Внутренняя политика
    15:42

    Санкции США не распространяются на дочерние компании "Роснефти" в ФРГ

    Энергетика
    15:38

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильской городской мечети

    Внутренняя политика
    15:37
    Фото

    В Джебраиле заложены фундаменты второго и третьего жилых комплексов

    Другие
    Лента новостей