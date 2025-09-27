Hacıqabulda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 27 sentyabr, 2025
- 22:41
Hacıqabulda yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı beş nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Udullu kəndi ərazisində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, minik avtomobilinin aşması nəticəsində Sabirabad rayon sakinləri; Ağayev Daşqın Hafiz oğlu, 1977-ci il təvəllüdlü Paşayev Cəlal Vilayət oğlu, 1974-cü il təvəllüdlü Hüseynova Afət Əlisadıq qızı, 1968-ci il təvəllüdlü Əliyeva Təranə Həsənağa qızı və 2003-cü il təvəllüdlü Paşayev Əmralı Cəlal oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.
Onlar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
22:41
22:41
