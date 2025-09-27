İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Hacıqabulda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 27 sentyabr, 2025
    • 22:41
    Hacıqabulda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıb

    Hacıqabulda yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı beş nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Udullu kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, minik avtomobilinin aşması nəticəsində Sabirabad rayon sakinləri; Ağayev Daşqın Hafiz oğlu, 1977-ci il təvəllüdlü Paşayev Cəlal Vilayət oğlu, 1974-cü il təvəllüdlü Hüseynova Afət Əlisadıq qızı, 1968-ci il təvəllüdlü Əliyeva Təranə Həsənağa qızı və 2003-cü il təvəllüdlü Paşayev Əmralı Cəlal oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Onlar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qəza Hacıqabul Xəsarət alanlar

