    В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, пострадали пять человек

    • 27 сентября, 2025
    • 23:18
    В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, пострадали пять человек

    В серьезном ДТП в селе Удуллу Гаджигабульского района пострадали пять человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, при опрокидывании легкового автомобиля травмы различной степени тяжести получили жители Сабирабадского района Агаев Дашгын Хафиз оглу (1977 г.р.), Пашаев Джалал Вилаят оглу (1974 г.р.), Гусейнова Афет Алисадыг гызы (1968 г.р.), Алиева Тарана Гасанага гызы и Пашаев Амралы Джалал оглу (2003 г.р.).

    Пострадавшие доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

