    Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 12:49
    Ermənistandan Azərbaycana keçməyə cəhd edən İraq vətəndaşı saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sentyabr ayının 1-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının "Qubadlı" əlahiddə sərhəd diviziyasının xidməti ərazisində Ermənistandan Azərbaycan Respublikası istiqamətinə dövlət sərhədinin pozulması əlamətləri aşkar edilib.

    Çətin relyefə malik olan, dağlıq və sıx meşəlik ərazidə həyata keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində dövlət sərhədini pozmuş İraq Respublikası vətəndaşı – 2002-ci il təvəllüdlü Ali Emad Attallah Badravi saxlanılıb.

    Fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.

    Azərbaycan-Ermənistan sərhədi   DSX   İraq  
    Rus Versiası Rus Versiası
    ГПС сообщила о попытке нелегального пересечения границы из Армении

