Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 02 sentyabr, 2025
- 12:49
Ermənistandan Azərbaycana keçməyə cəhd edən İraq vətəndaşı saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sentyabr ayının 1-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının "Qubadlı" əlahiddə sərhəd diviziyasının xidməti ərazisində Ermənistandan Azərbaycan Respublikası istiqamətinə dövlət sərhədinin pozulması əlamətləri aşkar edilib.
Çətin relyefə malik olan, dağlıq və sıx meşəlik ərazidə həyata keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində dövlət sərhədini pozmuş İraq Respublikası vətəndaşı – 2002-ci il təvəllüdlü Ali Emad Attallah Badravi saxlanılıb.
Fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.
Son xəbərlər
13:52
"Çelsi" klubu iki futbolçusunu icarəyə veribFutbol
13:50
ÜST: Dünyada hər 100 ölümdən ən azı biri intiharla bağlıdırDigər ölkələr
13:45
Azərbaycanın yeraltı şirin su ehtiyatları azalıbEkologiya
13:40
Vəkillər Kollegiyasının sədri Kembric Universitetinə qəbul olunan vəkillə görüşübDaxili siyasət
13:37
Ukraynalı deputat: Azərbaycanın köməyi ilə bağlı narahatlıqların olmasına baxmayaraq, bu humanitar missiya davam edirDigər ölkələr
13:35
İranın AEBA ilə danışıqları nəticə verməyibRegion
13:32
TikTok-da intim görüntülərlə şantaj edən şəxs saxlanılıb – DİN-dən əməliyyatHadisə
13:24
Azərbaycan klubu türkiyəli baş məşqçi ilə müqavilənin müddətini uzadıbKomanda
13:19