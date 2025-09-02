ГПС сообщила о попытке нелегального пересечения границы из Армении
Происшествия
- 02 сентября, 2025
- 12:56
Гражданин Ирака был задержан при попытке незаконного пересечения государственной границы из Армении в Азербайджан.
Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана.
Инцидент произошел 1 сентября на территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы". Пограничники заметили некоего нарушителя государственной границы со стороны Армении.
"В результате оперативных мероприятий, проведенных в сложной горно-лесистой местности с труднопроходимым рельефом, был задержан гражданин Ирака Али Эмад Атталлах Бадрави, 2002 года рождения. По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - отметили в ГПС.
