ГПС сообщила о попытке нелегального пересечения границы из Армении

Гражданин Ирака был задержан при попытке незаконного пересечения государственной границы из Армении в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Инцидент произошел 1 сентября на территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы". Пограничники заметили некоего нарушителя государственной границы со стороны Армении.

"В результате оперативных мероприятий, проведенных в сложной горно-лесистой местности с труднопроходимым рельефом, был задержан гражданин Ирака Али Эмад Атталлах Бадрави, 2002 года рождения. По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - отметили в ГПС.