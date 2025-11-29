Dələduzluğa görə axtarışda olan 13 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 29 noyabr, 2025
- 17:06
Noyabrın 28-də polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 13 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili işlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
