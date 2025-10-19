Cəlilabadda iki avtomobil toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    19 oktyabr, 2025
    Cəlilabad rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə köhnə Ələt–Astara yolunun Göytəpə şəhərindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "VAZ-2106" markalı minik avtomobili qarşı istiqamətdən gələn "Mercedes" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub.

    Hadisə nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Hazırda onların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

    Fakt ilə bağlı araşdırma aparılır.

